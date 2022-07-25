На Донечині в результаті російських обстрілів поранено восьмеро людей

У Донецькій області в результаті російських обстрілів поранено восьмеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донбасу: трьох в Павлівці, одного - у Бахмуті, одного у Галицинівці, одного у Новомиколаївці, одного у Південному та одного у Сіверському", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, учора на Донеччині російські війська зруйнували ще дві школи – у Костянтинівці та Бахмуті.

У Донецькій області за добу під обстрілами також були житлові сектори м. Торецьк, Авдіївки (там також обстріляли промисловий і гаражний кооператив), с. Кам’янка, с. Веселе, смт Гостре. На ранок були обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. За добу по області – двоє загиблих і двоє поранених.