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На Донечині в результаті російських обстрілів поранено восьмеро людей

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

На Донечині в результаті російських обстрілів поранено восьмеро людей
Фото: Донецька ОДА

У Донецькій області в результаті російських обстрілів поранено восьмеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донбасу: трьох в Павлівці, одного - у Бахмуті, одного у Галицинівці, одного у Новомиколаївці, одного у Південному та одного у Сіверському", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, учора на Донеччині російські війська зруйнували ще дві школи – у Костянтинівці та Бахмуті.

У Донецькій області за добу під обстрілами також були житлові сектори м. Торецьк, Авдіївки (там також обстріляли промисловий і гаражний кооператив), с. Кам’янка, с. Веселе, смт Гостре. На ранок були обстріли старої частини Авдіївки, околиць Курахового, Красногорівки та Мар'їнки. За добу по області – двоє загиблих і двоє поранених.

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