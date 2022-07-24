Понад 35 кілометрів житель Рівненського району втікав від поліцейських. За цей час водій п’ять разів проігнорував вимогу поліцейських зупинитися. В результаті працівник поліції - із травмами у лікарні та п’ять пошкоджених автомобілів, серед яких три - службові.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

О 10 ранку надійшло повідомлення від жительки села Буща Рівненського району про те, що малознайомий чоловік приїхав до її господарства та погрожував уночі спалити будинок. Зі слів заявниці, чоловік поводився агресивно та неадекватно. Коли ж на виклик прибув екіпаж поліції , правопорушник уже втік. Жінка повідомила, що він пересувається він на автомобілі "Skoda Octavia".

Через кілька хвилин вказане авто поліцейські виявили у селі Озерко, втім, вимогу інспекторів зупинитися водій знову проігнорував.

"При спробі заблокувати рух легковика, його керманич спочатку допустив бокове зіткнення із службовим авто «Renault Duster», а потім, не зупиняючись, - із «Mitsubishi Outlander», що стояв на дорозі із ввімкненими проблисковими маячками.

Фото: rv.npu.gov.ua

Продовжуючи рух уже на вулиці В’ячеслава Чорновола водій легковика допустив лобове зіткнення із поліцейським авто «Skoda Rapid», водію якого вдалося зупинити порушника", - розповіли в поліції.

Внаслідок ДТП постраждав 27-річний старший сержант поліції. Його із закритою черепно-мозковою травмою, множинними гематомами та осадженнями госпіталізували до лікарні.

Водій автомобіля "Skoda", яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався та відповідно до освідування приладом "Драгер" був тверезий.

Усі обставини ДТП встановлюються, у рамках кримінального провадження призначатимуться експертизи, зокрема й судово-психіатрична.

Фото: rv.npu.gov.ua

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