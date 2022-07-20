На рапсовому полі в Дніпропетровській області знайшли тіло 8-річної дитини

Криміналісти і слідчі проводять ретельний огляд місця події, щоб з’ясувати обставини трагедії.

На рапсовому полі в Дніпропетровській області нині виявили тіло 8-річної дитини.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Знайшли загиблу дитину в Царичанському районі.

"Зараз на місці події працює криміналістична лабораторія та слідчі. Проводяться першочергові слідчі дії. Інформація буде оновлюватися", - повідомили правоохоронці.

У поліції додали, що наразі криміналісти та слідчі проводять ретельний огляд місця події, аби з'ясувати обставини трагедії.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 20 липня обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів. Є загиблі та поранені.

Днями жителька села Мила в Київській області підірвалась на міні.