На рапсовому полі в Дніпропетровській області знайшли тіло 8-річної дитини

На рапсовому полі в Дніпропетровській області нині виявили тіло 8-річної дитини.
Про це повідомили в обласному управлінні поліції.
Знайшли загиблу дитину в Царичанському районі.
"Зараз на місці події працює криміналістична лабораторія та слідчі. Проводяться першочергові слідчі дії. Інформація буде оновлюватися", - повідомили правоохоронці.
У поліції додали, що наразі криміналісти та слідчі проводять ретельний огляд місця події, аби з'ясувати обставини трагедії.
Нагадаємо, росіяни у ніч на 20 липня обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів. Є загиблі та поранені.
Днями жителька села Мила в Київській області підірвалась на міні.