На Київщині жінка підірвалась на міні

Ввечері 18 липня жителька села Мила у Київській області підірвалась на міні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

“65-річна жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де натрапила на протипіхотну міну. В результаті вибуху потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Медики зробили все для порятунку жінки, але, на жаль, пацієнтка загинула”, - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліція почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Поліція закликає громадян: не відвідуйте лісосмуги на деокупованих територіях, уникайте лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте на спецлінію “102”.

Нагадаємо, 14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.