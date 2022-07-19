Сьогодні близько 4-ї години ранку ЗСУ збили ракету, випущену в бік Харківщини з території Бєлгородської області. Її уламки виявили співробітники поліції.

Про це повідомив у Facebook заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області − начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

Фото: Сергій Болвінов у Facebook

Фото: Сергій Болвінов у Facebook

"Судячи з маркування − це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Тривають всі необхідні слідчі дії на місці знахідки", − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через ворожі обстріли загорілося сміттєзвалище в Балаклії в Харківській області.