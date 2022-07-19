​Окупанти залякують масованими ракетними обстрілами в смс-повідомленнях

Також говорять про начебто просування ДРГ зі сторони Білорусі.

Останніми днями триває активне розсилання смс-повідомлень про те, що начебто "з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України.

Про це інформує у Telegram Центр протидії дезінформації.

Також у розсилці повідомляють про те, що "зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання українських військ на інших напрямках".

Фото: Центр протидії дезінформації у Telegram

"У даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Тобто відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств", − йдеться в повідомленні ЦПД.

У відомстві попереджають, від початку повномасштабної війни з 24 лютого по всій території України зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів. Тому в жодному разі не слід ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює фейки нібито про "розкол" західного суспільства у питанні підтримки України. Ці наративи ворог, зокрема, просуває в іноземних ЗМІ.