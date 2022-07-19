Баканов прокоментував своє звільнення: "Ми займалися справами, а не піаром"

Іван Баканов, якого сьогодні Верховна Рада відправила у відставку з посади голови Служби безпеки, озвучив свою позицію щодо таких кадрових змін.

Відповідне звернення Баканова опублікувала пресслужба СБУ.

"Дорогі українці! Шановні співробітники СБУ! Зазвичай, коли Голова Служби безпеки України йде з посади, прийнято гучно звітувати про професійні здобутки. Я теж міг би вдатися до такої практики – результати є і їх чимало. Проте з самого першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі", - сказав Баканов.

Він також наголосив, що СБУ - не політична структура, а її голова – не політик.

"Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки", - додав Баканов, зазначивши, що "скептики будуть завжди".

Він поставив їм кілька запитань:

За каденції якого Голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна?

Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій?

Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки?

Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді?

Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?

На думку Баканова, цей перелік можна продовжувати. Водночас, він зазначив, що були і прорахунки .

"Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо", - сказав ексголова СБУ.

Нагадаємо, сьогодні Рада відправила у відставку голову СБУ Баканова. На засіданні його не було.

Напередодні, 17 липня, президент Володимир Зеленський усунув Баканова з посади за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

Сам Баканов, за інформацією LB.ua, про своє усунення дізнався з новин. Докладнішо читайте в матеріалі шеф-редакторки Соні Кошкіної "Двоє на вихід".