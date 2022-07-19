​Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилась до 25

У лікарні померла доктор-невролог, яка приймала пацієнтів в момент обстрілу.

Кількість жертв в результаті ракетного удару російських військ по центру Вінниці збільшилася до 25.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram-каналі.

Він уточнив, що померла лікарка. В момент атаки вона приймала пацієнтів у клініці "Нейромед", яку було зруйновано.

"Сьогодні у лікарні померла лікар-невролог Наталя Фальштинська. Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів у клініці «Нейромед». Без мами залишились троє дітей… Світла пам’ять…", - написав Борзов.

Нагадаємо, 14 липня війська Росії завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами "Калібр". Внаслідок атаки загинуло 24 людини, з них - троє дітей, 80 людей було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Загалом медичну допомогу надали 202 людям.

Наразі ідентифікували тіла всіх загиблих.