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На Закарпатті російський шпигун "Гєлєн" отримав 7 років тюрми

Чоловік збирав інформацію для ФСБ.

На Закарпатті російський шпигун "Гєлєн" отримав 7 років тюрми
Фото: Скріншот відео

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту Росії, який збирав інформацію для ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Цього агента контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті в березні.

Зловмисник під псевдонімом "Гєлєн" передавав ворогу інформацію для підготовки диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України.

Наразі встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з числа співробітників ФСБ, у тому числі й під прикриттям.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ викрила російську агентку, яка збирала координати для ракетних ударів по Києву.

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