СБУ викрила російську агентку, яка збирала координати для ракетних ударів по Києву

Шістдесятирічній громадянці України повідомлено про підозру в державній зраді.

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, шістдесятирічна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери.

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Розслідування триває.

Раніше на Київщині СБУ затримала торговців зброєю.

Перед тим СБУ запобігла витоку даних щодо оборони Києва та затримала зрадницю на Київщині.