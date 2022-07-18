СБУ викрила російську агентку, яка збирала координати для ракетних ударів по Києву

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.
Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.
"За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, шістдесятирічна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери.
Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Розслідування триває.
Раніше на Київщині СБУ затримала торговців зброєю.
Перед тим СБУ запобігла витоку даних щодо оборони Києва та затримала зрадницю на Київщині.