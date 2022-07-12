На Київщині СБУ затримала торговців зброєю

СБУ затримала на Київщині торговців зброєю. Вони видавали себе за правоохоронців.
Про це повідомляє Служба безпеки у Telegram.
У зловмисників вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше 6 тис. набоїв.
"Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів", - повідомляє спецслужба.
Співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за 20 тис. доларів.
За повідомленням служби, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
Організаторам угруповання повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше у Києві знешкодили "розконсервовану" агентурну групу ГРУ.