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На Київщині СБУ затримала торговців зброєю

Вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше 6 тис. набоїв.

На Київщині СБУ затримала торговців зброєю
Фото: СБУ

СБУ затримала на Київщині торговців зброєю. Вони видавали себе за правоохоронців.

Про це повідомляє Служба безпеки у Telegram.

У зловмисників вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та більше 6 тис. набоїв.

"Для маскування протиправної діяльності, зловмисники видавали себе за представників правоохоронних органів", - повідомляє спецслужба.

Співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 і 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагались реалізувати цю зброю за 20 тис. доларів.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

За повідомленням служби, під час обшуків у затриманих виявлено фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв’язку та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Організаторам угруповання повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у Києві знешкодили "розконсервовану" агентурну групу ГРУ.

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