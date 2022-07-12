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​Чотирирічний хлопчик і підліток отримали поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова

Усім пораненим надається фахова медична допомога.

​Чотирирічний хлопчик і підліток отримали поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Харкова
Наслідки обстрілів у Харкові. Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Сьогодні вночі російські війська завдали чергового ракетного удару по Харкову, люди не постраждали.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“О 3:30 дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують спроби вести наступальні дії на території області.

На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки. На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне. Наші воїни міцно тримають свої позиції та готові до будь-яких дій окупантів”, – зазначив Синєгубов.

Він також поінформував про стан потерпілих унаслідок учорашніх обстрілів Харкова. Зокрема, чотирирічний хлопчик після надання допомоги проходить амбулаторне лікування.

“Шістнадцятирічний хлопець перебуває в лікарні у середньому стані, загрози життю немає. Всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані”, – підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська завдали ударів по житлових кварталах Харкова, а також обстріляли із систем залпового вогню низку населених пунктів області, серед яких Донець, Андріївка та Золочів. Поліція задокументувала понад 40 фактів пошкоджень від обстрілів окупантів і пожеж, що виникли внаслідок них.

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