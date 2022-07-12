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Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п’ять багатоповерхівок у Харкові

Учора на Харківщині задокументовано понад 40 фактів пошкоджень від обстрілів окупантів і пожеж, що виникли внаслідок них.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п’ять багатоповерхівок у Харкові
Фото: Поліція Харківської області у Facebook

Минулої доби російські окупаційні війська завдали ударів по житлових кварталах Харкова, а також обстріляли із систем залпового вогню низку населених пунктів області, серед яких Донець, Андріївка та Золочів.

Про це повідомляє у Facebook поліція Харківської області.

"Пошкоджено п’ять багатоповерхівок у Харкові, фасад та приміщення торговельно-розважального комплексу, автосалон, станцію технічного обслуговування, приватні житлові будинки, приміщення підприємства, транспортні засоби”, – йдеться в повідомленні.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 40 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж.

Крім того, правоохоронці разом з військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1 200 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено понад 20 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня ворог завдав трьох ракетних ударів по цивільних об'єктах Харкова.

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