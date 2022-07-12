Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні у разі українського контрнаступу, – Хлань

Російські війська готуються до бойових дій Херсоні у разі, якщо український контрнаступ досягне міста.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

За його словами, окупанти посилили охоронно-фільтраційні заходи навколо міста.

Хлань заявив, що російські війська перемістили пункт розвантаження військового обладнання з Олешків (5 км на південний схід від Херсона) до Раденська (25 км у тому ж напрямку).

“Це, ймовірно, зроблено у відповідь на посилення українських ударів по військовій інфраструктурі РФ у Херсоні та навколо нього”, – зазначено у повідомленні.

Також стало відомо про знищення складу боєприпасів окупантів у місті Токмак, приблизно за 50 км на північний схід від Мелітополя у Запорізькій області, зазначено у звіті.

Нагадаємо, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено потужне ураження пункту управління Росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини. 11 липня ввечері стало відомо, що українська армія ліквідувала російський склад з боєприпасами у Новій Каховці.

Місцева влада закликала мешканців Херсона та області виїхати через посилення бойових дій.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times повідомив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони України на півдні.