Також була знищена значна кількість техніки окупантів.

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка”, - йдеться у повідомленні.

Серед них - командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, у Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілів складу армії РФ загинуло понад 100 росіян, ще близько двох сотень отримали поранення.