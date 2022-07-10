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Українські бійці знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян, - ОК “Південь”

Також була знищена значна кількість техніки окупантів.

Українські бійці знищили на Херсонщині 4 склади з боєприпасами росіян, - ОК “Південь”
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено потужне ураження пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищено 4 склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини

Про це повідомила пресслужба ОК “Південь”.

“Підтверджені втрати противника складають 15 рашистів та понад 60 одиниць техніки, серед яких 57 – це броньована та автомобільна техніка”, - йдеться у повідомленні.

Серед них - командно-штабні машини, що були знищені в Чорнобаївці вчора, а також протитанковий і переносний зенітний ракетні комплекси, інша броньована та автомобільна техніка, знищена на ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення. 

Нагадаємо, у Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілів складу армії РФ загинуло понад 100 росіян, ще близько двох сотень отримали поранення.

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