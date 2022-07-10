Загарбники на Луганщині вилучають з бібліотек як "шкідливу літературу" дитячий комікс

Такі видання окупанти кваліфікують як "літературу, що пропагує націоналізм, нацизм та фашизм".

На Луганщині російські окупанти вилучають із бібліотек україномовну художню та спеціальну літературу, періодику й навіть дитячий комікс "Пригоди Микитки".

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, комікс випустила обласна адміністрація ще у 2018 році.

"На сторінках графічного оповідання змальовано історію про маленького хлопчика Микитку, який є свідком жахливих подій збройної агресії росії проти України. Головному герою, батьків якого викрали і утримують під вартою бойовики, дали прихисток наші захисники. У розташуванні військовослужбовців хлопчик розповідає, що його рідне село сильно постраждало під час ворожого обстрілу. А невдовзі Микитка опиняється в епіцентрі бойових дій, де бачить відважну боротьбу наших оборонців на теренах рідної йому Луганщини, а саме під Новотошківським та Кримським", - розповів керівник ОВА.

Він зауважив - не дивно, що правдиву дитячу розповідь про свої злочини росіяни вважають загрозою. Тому й дали вказівку вилучити таку літературу з книгозбірень.

Гайдай додав, що на захоплених ворогами територіях Луганщини вилучено вже понад сотню тисяч примірників різних "шкідливих видань".

"Щодо вилучення книжок окупаційні "прокурори" навіть проводять наради з працівниками культури та освіти, на яких залякують жінок жорсткими наслідками спроб зберегти в бібліотеках "заборонену" літературу", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія на захоплених територіях знищує "екстремістську" літературу: все, що не збігається з кремлівською пропагандою.

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти спалили бібліотеку храму Святителя Петра Могили Православної церкви України.