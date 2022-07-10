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Загарбники на Луганщині вилучають з бібліотек як "шкідливу літературу" дитячий комікс

Такі видання окупанти кваліфікують як "літературу, що пропагує націоналізм, нацизм та фашизм".

Загарбники на Луганщині вилучають з бібліотек як "шкідливу літературу" дитячий комікс
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

На Луганщині російські окупанти вилучають із бібліотек україномовну художню та спеціальну літературу, періодику й навіть дитячий комікс "Пригоди Микитки".

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, комікс випустила обласна адміністрація ще у 2018 році.

"На сторінках графічного оповідання змальовано історію про маленького хлопчика Микитку, який є свідком жахливих подій збройної агресії росії проти України. Головному герою, батьків якого викрали і утримують під вартою бойовики, дали прихисток наші захисники. У розташуванні військовослужбовців хлопчик розповідає, що його рідне село сильно постраждало під час ворожого обстрілу. А невдовзі Микитка опиняється в епіцентрі бойових дій, де бачить відважну боротьбу наших оборонців на теренах рідної йому Луганщини, а саме під Новотошківським та Кримським", - розповів керівник ОВА.

Він зауважив - не дивно, що правдиву дитячу розповідь про свої злочини росіяни вважають загрозою. Тому й дали вказівку вилучити таку літературу з книгозбірень.

Гайдай додав, що на захоплених ворогами територіях Луганщини вилучено вже понад сотню тисяч примірників різних "шкідливих видань". 

"Щодо вилучення книжок окупаційні "прокурори" навіть проводять наради з працівниками культури та освіти, на яких залякують жінок жорсткими наслідками спроб зберегти в бібліотеках "заборонену" літературу", - повідомив очільник області.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія на захоплених територіях знищує "екстремістську" літературу: все, що не збігається з кремлівською пропагандою.

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти спалили бібліотеку храму Святителя Петра Могили Православної церкви України.

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