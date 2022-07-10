Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
ГоловнаСуспільствоВійна

​ПВК хочуть набрати в Росії близько 10 тисяч "добровольців" із засуджених, обіцяють повну амністію навіть за тяжкі злочини

Їх відправлять на Донбас для встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

​ПВК хочуть набрати в Росії близько 10 тисяч "добровольців" із засуджених, обіцяють повну амністію навіть за тяжкі злочини
Фото: тг канал Белгород Новости

У Росії приватні військові компанії за 2 місяці планують набрати до 10 тисяч "добровольців" серед засуджених і відправити їх воювати на Донбас. Одним з основних завдань таких підрозділів буде встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм - Слов’янськ - Бахмут.

Про це повідомили в головному правлінні розвідки Міноборони України.

"Через брак охочих, активізується рекрутування в місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, "зекам" обіцяють повну амністію. Збір рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутору Молькіно Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнер", - розповіли в розвідці.

У ГУР також зазначили, що ПВК набирають охочих відправитися на війну в Україну у в'язницях Ростова, Санкт-Петербурга і Нижнього Новгорода.

При вербуванні не звертають увагу на злочин, навіть якщо це вбивство чи інші важкі діяння. Тим, хто вирішив зголоситися воювати, обіцяють після пів року служби повну амністію.

Такі "солдати" мають носити спеціальні жетони, які будуть вказувати на їхній статус. Також "зекам" заборонять мати смартфони - тільки кнопкові мобільні.

Також ФСБ Костромської області надіслало голові Вохомського муніципального району запит про надання довідкової інформації про осіб, які схильні до скоєння злочинів за ст. 207.3 і ст. 280.3 кримінального кодексу РФ. Мова йде про публічне розповсюдження хибної інформації та скоєння дій по дискредитації російської армії та їх участі в агресії проти України.

При цьому особливу інформацію приділяють близьким тих російських військових, що загинули в Україні або ще перебувають на війні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ПВК "Вагнер" пропонує в'язням петербурзьких тюрем їхати на війну в Україну, щоб допомогти "виявляти нацистів".

Сьогодні в Генштабі повідомили, що росіяни вербують на війну в Україну білорусів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також