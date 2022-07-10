Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські бійці збили біля Горлівки вертоліт окупантів

Тип гелікоптера наразі встановлюється.

Українські бійці збили біля Горлівки вертоліт окупантів
Фото: gur.gov.ua

Українські бійці збили вертоліт російських окупантів. Цього разу ворожу ціль приземлили поблизу Горлівки (Донецька область).

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією командування, тип ворожого гелікоптера наразі встановлюється.

Нагадаємо, що ворожа авіація вже протягом 2,5 місяців не заходить у зону дії протиповітряної оборони України.

А українська авіація знищила 2 липня майже 10 танків та 2 пункти управління ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також