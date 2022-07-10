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Окупанти у Маріуполі відмовляються витягувати тіла загиблих з під-завалів, - Андрющенко

Завали житлових будинків розбирають, але це не пов'язано з діставанням тіл загиблих.

Окупанти у Маріуполі відмовляються витягувати тіла загиблих з під-завалів, - Андрющенко
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Російські окупанти у Маріуполі під завалами будинків досі знаходять тіла мирних жителів.

Про це сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує 24 канал.

"Завали розбираються, але це не пов'язано з діставанням тіл загиблих. Якщо "МЧСники" знаходять їх під завалами, витягувати відмовляються, залишають їх як є", – зазначив він.

І додав, що незрозуміло до кінця, хто має цим займатись.

Однак на лівобережному районі міста поновили ексгумації тіл. Тим самим росіяни хочуть перекинути свої злочини на українських військових.

Нагадаємо, що у тимчасово захоплений Маріуполь із російської Тульської області передали гуманітарну допомогу - пліснявий черствий хліб та лопати.

Також у тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту.

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