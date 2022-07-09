У тимчасово захоплений Маріуполь із російської Тульської області передали гуманітарну допомогу - пліснявий черствий хліб та лопати.
Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши фотографії цієї гуманітарної допомоги.
«Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає сарказму коментувати таку турботу про маріупольців», - написав під відповідними світлинами Андрющенко.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту.
Окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі через те, що електромережі не витримали спеки.