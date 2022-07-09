Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни передали у Маріуполь пліснявий хліб як гуманітарну допомогу

Також у посилках є лопати.

Росіяни передали у Маріуполь пліснявий хліб як гуманітарну допомогу
Фото: Петро Андрющенко /Телеграм

У тимчасово захоплений Маріуполь із російської Тульської області передали гуманітарну допомогу - пліснявий черствий хліб та лопати.

Про це у Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши фотографії цієї гуманітарної допомоги.

«Тульська гуманітарна допомога - дно дна російської допомоги. Пліснявий черствий хліб та лопати. Навіть не вистачає сарказму коментувати таку турботу про маріупольців», - написав під відповідними світлинами Андрющенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту.

Окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі через те, що електромережі не витримали спеки. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також