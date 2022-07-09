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На Запоріжжі влада закликає евакуюватися жителів окупованих територій

Однак про масову евакуацію не йдеться.

На Запоріжжі влада закликає евакуюватися жителів окупованих територій
Олександр Старух
Фото: facebook.com/starukholexander

Влада Запорізької області рекомендує жителям окупованих територій виїхати у більш безпечні місця. 

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Громадське радіо.

Однак про масову евакуацію не йдеться — таке рішення ухвалює винятково військове командування. До третини людей з громад вже виїхало.

За словами Старуха, Запорізька область оновила хаб для біженців з Херсонщини, тепер в евакуації допомагатиме своїм землякам і херсонська влада — вона опікуватиметься херсонцями у запорізькому хабі і потім далі розподілятиме їх по Україні.

Нагадаємо, що російські окупанти залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів Запорізької області. 

А українські захисники знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників, розташовану на аеродромі міста.

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