На Запоріжжі влада закликає евакуюватися жителів окупованих територій

Однак про масову евакуацію не йдеться.

Влада Запорізької області рекомендує жителям окупованих територій виїхати у більш безпечні місця.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Громадське радіо.

Однак про масову евакуацію не йдеться — таке рішення ухвалює винятково військове командування. До третини людей з громад вже виїхало.

За словами Старуха, Запорізька область оновила хаб для біженців з Херсонщини, тепер в евакуації допомагатиме своїм землякам і херсонська влада — вона опікуватиметься херсонцями у запорізькому хабі і потім далі розподілятиме їх по Україні.

Нагадаємо, що російські окупанти залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

А українські захисники знищили в окупованому Мелітополі одну з чотирьох військових баз російських загарбників, розташовану на аеродромі міста.