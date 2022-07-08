У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі

У тимчасово окупованому Василівському районі Запорізької області російські загарбники тероризують мирне населення.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА за підсумками наради в адміністрації.

За словами очільника Василівської РДА, жителі району перебувають під постійними обстрілами. Через бойові дії деякі установи не можуть працювати - знищено або зазнали руйнувань приміщення, в яких вони розташовувалися.

Налагодити дистанційну роботу місцевих органів важко через відсутній зв'язок.

Також рашисти викрадають жителів з тимчасово окупованих територій.

В адміністрації підкреслили - попри всі труднощі "мешканці 11 громад Василівського району продовжують боротися з окупантом та доводити, що Запорізька область - це Україна".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Владислава Буряка, сина голови Запорізької РДА Олега Буряка, звільнили з полону.

Російські окупанти використовують фосфорні бомби на території Запорізької області проти полів зі пшеницею.