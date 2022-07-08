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ІТ-волонтери хочуть зібрати мільйон українців, щоб інформаційно нагнітати ситуацію в Росії

Для цього створили чат-бот "Зеник".

ІТ-волонтери хочуть зібрати мільйон українців, щоб інформаційно нагнітати ситуацію в Росії
Фото: Telegram/zenyk_bot

ІТ-волонтери хочуть зібрати мільйон українців, щоб інформаційно нагнітати ситуацію в Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Для цієї мети створили чат-бот "Зеник".

"Ми розуміємо, що перевиховати їх повідомленнями малореально, але покладаємося, що з додатковим інформаційним тиском  сприяємо каталізації розколу росії зсередини", - наголосили розробники бота.

У боті зібрали базу контактів громадян РФ. Також ІТ-волонтери напрацювали спільно з політтехнологами та маркетологами повідомлення для відправки і розробили скрипти для найбільш прогнозованих відповідей

Волонтери кажуть - для бота треба приділити близько 10 хвилин на день.

Нагадаємо, в лютому українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії. Кожен охочий може подзвонити російським очільникам і сказати все, що думає про війну в Україні.

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