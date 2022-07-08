Росіяни відсторонюють від влади колаборантів на тимчасово окупованих територіях

"В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад".

Російські загарбники взялися відсторонювати колаборантів від влади на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

До прикладу, в Херсонській області призначили головою "уряду" співробітника ФСБ РФ Сергія Єлісєєва. В результаті колаборант Володимир Сальдо почав виконувати лише представницькі функції. А в його заступників рашисти провели обшуки.

"В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "єдиної росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів", - зазначили в Спротиві.

В Центрі національного спротиву наголосили: зрадник потрібен лише раз – під час зради, а далі окупанти в його послугах вже не зацікавлені.

Нагадаємо, днями Олексій Ковальов, підозрюваний у колабораційній діяльності депутат Верховної Ради, став "заступником голови уряду Херсонської області з питань сільського господарства".

В тимчасово окупованій Донеччині загарбники призначають у "владу" росіян, а колаборантів відсторонюють.