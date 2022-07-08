Світ допомагає гуманітарно, фінансово, зброєю, а можна було просто взяти Україну до НАТО, – Зеленський

Президент підтримує рішення Швеції та Фінляндії вступити до блоку, адже це є превентивним заходом перед обличчям російської загрози.

Україна на сто відсотків підтримує розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії. Це те рішення, яке допоможе убезпечити ці країни від можливої російської атаки.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю CNN.

Він зауважив, що Росія, яка залякувала Україну нападом в разі приєднання до НАТО, напала на нашу державу і так. Тепер світ надає Україні підтримку, аби справитися з агресором.

"Весь світ допомагає Україні. Хтось гуманітарно, хтось фінансово, хтось зброєю, зброї не вистачає. Світ багато всього робить, а можна було просто взяти Україну до НАТО", – наголосив він.

Зеленський наголосив, що не має образи на Альянс і що приєднання до нього все ще є метою.

"Я вважаю, зараз ми говоримо і про гарантії безпеки, і про зброю, і про фінансову підтримку. А просто можно було обʼєднавшись взяти Україну в НАТО. Тим більше, що це питання не одного року, а десятиліття", – наголосив він.

Для України завжди знаходили причини, чому нас в НАТО не буде.

"Кращих гарантій безпеки поки що ніхто не вигадав. Крім НАТО, інших гарантій безпеки я поки що не бачу. А питання відкритих дверей залежить тільки суто від держав-членів НАТО", – наголосив він.

Нагадаємо, на саміті 29 червня країни НАТО ухвалили нову концепцію, в якій Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу.

В ухваленому документі вказано: "Сильна і незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності Євроатлантичного простору. Поведінка Москви відображає модель агресивних дій Росії відносно її сусідів та більш широкої трансатлантичної спільноти".