СБУ затримала ворожого коригувальника, за наведенням якого окупанти обстрілювали південно-східні позиції ЗСУ

Уродженець Запорізької області був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Чоловік був залежний від азартних ігор та мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію "підзаробити".

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

За словами СБУ, російські спецслужби цікавили позиції ЗСУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

СБУ

"Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із "замовником". Після завдання авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання. Представник ФСБ призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої "послуги" зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень", – інформує спецслужба.

Фото: СБУ

Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру та взято під варту.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканця Миколаєва, який "злив" рашистам дані для масових обстрілів міста 26-30 червня.

Також на Дніпропетровщині затримали агента РФ, який розвідував позиції української ППО.