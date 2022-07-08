Українські військові “демілітаризували” ще 250 окупантів і багато ворожої техніки

Минулої доби ЗСУ знищили близько 250 російських військових, 35 танків та 14 броньованих машин. Загалом з 24 лютого по 8 липня українська армія ліквідувала близько 36 900 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 637 (+35) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,

артилерійських систем – 828 (+13) од,

РСЗВ – 247 (+0) од,

засоби ППО – 107 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,

спеціальна техніка – 66 (+0).

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії повідомили про те, що, Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ Донецької області. Це знаходиться приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту. Військові РФ, ймовірно, роблять паузу перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.