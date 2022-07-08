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Українські військові “демілітаризували” ще 250 окупантів і багато ворожої техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Українські військові “демілітаризували” ще 250 окупантів і багато ворожої техніки
Потоплений Т-64БВ окупантів

Минулої доби ЗСУ знищили близько 250 російських військових, 35 танків та 14 броньованих машин. Загалом з 24 лютого по 8 липня українська армія ліквідувала близько 36 900 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 36 900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 637 (+35) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 811 (+14) од,
  • артилерійських систем – 828 (+13) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засоби ППО – 107 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од,
  • спеціальна техніка – 66 (+0).

 

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії повідомили про те, що, Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ Донецької області. Це знаходиться приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту. Військові РФ, ймовірно, роблять паузу перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.

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