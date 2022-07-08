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Російські війська готуються до нападу на Сіверськ, – Міноборони Великої Британії

Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ Донецької області.

Російські війська готуються до нападу на Сіверськ, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Це знаходиться приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські сили, ймовірно, роблять паузу перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.

Існує реальна можливість того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ у той час, коли російські війська будуть намагатися просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети – міських районів Слов’янська і Краматорська.

В той же час українські війська продовжують поступове просування у південно-західному напрямку Херсона.

Нагадаємо, Збройні сили України придушили спроби ворожого штурму на Харківському і Слов’янському напрямках. На Бахмутському напрямку окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне. На Донецькому напрямку – у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх.

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