Російські війська готуються до нападу на Сіверськ, – Міноборони Великої Британії

Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку міста Сіверськ Донецької області.

Це знаходиться приблизно за 8 км на захід від теперішньої російської лінії фронту.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські сили, ймовірно, роблять паузу перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.

Існує реальна можливість того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ у той час, коли російські війська будуть намагатися просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети – міських районів Слов’янська і Краматорська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/u2asPHxXhf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 8, 2022

В той же час українські війська продовжують поступове просування у південно-західному напрямку Херсона.

Нагадаємо, Збройні сили України придушили спроби ворожого штурму на Харківському і Слов’янському напрямках. На Бахмутському напрямку окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне. На Донецькому напрямку – у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх.