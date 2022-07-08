Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"

Фрегат Королівського флоту помітив катери зі зброєю в січні та лютому цього року.

Британський королівський флот повідомив про те, що на початку року один із його кораблів захопив іранську зброю. Зокрема, ракети класу "земля-повітря" і двигуни для крилатих ракет, пише Reuters.

28 січня і 25 лютого гвинтокрил з фрегата HMS Montrose помітив швидкохідні катери, що йшли від іранського узбережжя. Вони перехопили їх і виявили десятки упаковок з передовим озброєнням.

МЗС Ірану відкинуло звинувачення Великої Британії й звинуватило її в співучасті у війні проти Ємену шляхом продажу озброєння очолюваній Саудівською Аравією коаліції. Тому, за заявою МЗС, у Британії "нема морального права висувати моральні претензії".

У Королівському флоті заявили: "Вилучений вантаж було доставлено до Великобританії для технічного аналізу, який показав, що партія містила декілька ракетних двигунів для 351 виробленої в Ірані ракети наземного влучання і партії з 358 ракет класу "земля-повітря".

Британський флот додав, що іранські крилаті ракета з дальністю польоту 1000 км часто використовується єменським угрупованням хуситів для враження Саудівської Аравії та ОАЕ.

У США підтвердили надані британським флотом дані.

"Ця дія демонструє, що ми не дозволимо безвідповідальним та агресивним діям Ірану лишатися безконтрольними на суші, у морі і повітрі", – заявив офіційний представник Центрального командування США полковник Джозеф Буччіно.

Нагадаємо, у квітні The Guardian із посиланням на розвідку писало, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.