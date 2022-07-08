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Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"

Фрегат Королівського флоту помітив катери зі зброєю в січні та лютому цього року. 

Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський корабель HMS Montrose
Фото: Royal Navy

Британський королівський флот повідомив про те, що на початку року один із його кораблів захопив іранську зброю. Зокрема, ракети класу "земля-повітря" і двигуни для крилатих ракет, пише Reuters.

28 січня і 25 лютого гвинтокрил з фрегата HMS Montrose помітив швидкохідні катери, що йшли від іранського узбережжя. Вони перехопили їх і виявили десятки упаковок з передовим озброєнням. 

МЗС Ірану відкинуло звинувачення Великої Британії й звинуватило її в співучасті у війні проти Ємену шляхом продажу озброєння очолюваній Саудівською Аравією коаліції. Тому, за заявою МЗС, у Британії "нема морального права висувати моральні претензії".

У Королівському флоті заявили: "Вилучений вантаж було доставлено до  Великобританії для технічного аналізу, який показав, що партія містила декілька ракетних двигунів для 351 виробленої в Ірані ракети наземного влучання і партії з 358 ракет класу "земля-повітря". 

Британський флот додав, що іранські крилаті ракета з дальністю польоту 1000 км часто використовується єменським угрупованням хуситів для враження Саудівської Аравії та ОАЕ. 

У США підтвердили надані британським флотом дані.

"Ця дія демонструє, що ми не дозволимо безвідповідальним та агресивним діям Ірану лишатися безконтрольними на суші, у морі і повітрі", – заявив офіційний представник Центрального командування США полковник Джозеф Буччіно. 

Нагадаємо, у квітні The Guardian із посиланням на розвідку писало, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

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