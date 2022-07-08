Відставка Джонсона не змінить політику британців щодо України, – Кулеба

"Ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу".

Відставка прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона не змінить політику цієї країни щодо України.

Так вважає Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише “Радіо Свобода”.

“Безумовно, Борис Джонсон за час цієї війни проявив себе як людина смілива, і людина, яка не боїться брати на себе ризики. Згадати хоча б його візит до Києва в квітні. Він така персона, яку замінити дуже складно, ніколи не буде людини, схожої на нього”, – сказав Кулеба в ефірі телемарафону.

Водночас, на думку Кулеби, хто б не став новим очільником уряду британців, політика і підтримка щодо України залишиться незмінною.

“І ми будемо співпрацювати з ними і вони будуть надавати нам допомогу”, – додав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з Джонсоном після його відставки та подякував йому за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ та лідерство у відстоюванні інтересів нашої держави у світі.