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Кличко в інтерв’ю британському SkyNews: Віддати частину території в обмін на мир було б зрадою

Мер Києва зазначив, що партнери мають надати Україні більше зброї. 

Кличко в інтерв’ю британському SkyNews: Віддати частину території в обмін на мир було б зрадою

Віддати частину території України в обмін на припинення вогню – неприйнятний варіант для України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

«Мене іноді засмучує, коли я чую такі меседжі від наших партнерів. Це той самий меседж, який надсилає Росія. Мовляв, ми готові знайти компроміс, давайте знайдемо рішення. Який компроміс? Віддати частину нашої території – це компроміс? Для нас, для українців, це не так. Це було б зрадою», - заявив Кличко. 

Він наголосив, що росія не зупиниться лише на Донбасі в обмін на мир, тому що їй потрібна вся Україна. Тому західні партнери повинні надати Україні більше зброї.

«Я розмовляю з нашими Збройними Силами, з нашими воїнами, і всі кажуть одне й те саме: нам потрібно більше зброї, зараз її не вистачає», - зазначив Віталій Кличко.

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