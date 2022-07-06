​Угорщина боїться, що РФ буде обстрілювати угорців на Закарпатті, тому не постачає зброю Україні, – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив відмову його країни від надання зброї України небажанням наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, що проживають на Закарпатті.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, на Заході України проживають 150 тис. угорців. У разі постачання Угорщиною зброї Україні, регіони проживання угорців стануть мішенню для росіян.

“Ми мусимо брати до уваги безпеку угорців і Угорщини”, – зазначив Петер Сійярто.

Він повідомив, що після рішення про відмову від постачання зброї для України угорсько-українська ділянка кордону є найбільш безпечною.

"Тому Міжнародний Червоний хрест веде свою логістику з Угорщини", – сказав він.

При цьому Сійярто наголосив, що Угорщина прийняла 630 біженців з України.

"Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей”, – сказав він.

Політик додав, що у відповідь Угорщина розраховує на те, щоб її не звинувачували у тому, що вона відмовилася від постачання озброєння.

“Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", – підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і подякував йому за підтримку суверенітету України та притулок вимушено переміщених громадян.