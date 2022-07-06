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Їжу для школярів у Маріуполі готують на вулиці, – рада міста

Кухня облаштована у дворі школи.

Їжу для школярів у Маріуполі готують на вулиці, – рада міста
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

У тимчасово захопленому російськими окупантами Маріуполі діти знаходяться без достатньої кількості їжі.

Про це повідомляє в Telegram Маріупольська міська рада.

“Діти в окупованому Росією Маріуполі знаходяться без достатньої кількості їжі. Продукти готують прямо на вулиці”, – йдеться у повідомленні.

До 24 лютого у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами, і якість була гарантована. За російських окупантів кухня облаштована у дворі закладу.

Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

“Їжі не вистачає, її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються у неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання”, – наголосили у міськраді.

 

Нагадаємо, російські загарбники блокують жителям Маріуполя доступ до питної води. Людям видають лише по 5 літрів на тиждень.

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