Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
Росія завдала удару по Хмельниччині, - Симчишин (оновлено)
​У Бердянську лунають потужні вибухи
​У Бердянську лунають потужні вибухи
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, 6 танків і 9 крилатих ракет

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

​Вчора ЗСУ ліквідували ще 150 військових РФ, 6 танків і 9 крилатих ракет
Потоплений Т-64БВ окупантів

З 24 лютого по 6 липня російська армія втратила близько 36 500 військових. Минулої доби ЗСУ знищили орієнтовно 150 окупантів, 6 танків та 9 крилатих ракет.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – 36 500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 600 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 789 (+17) од,
  • артилерійських систем – 812 (+6) од,
  • РСЗВ – 247 (+0) од,
  • засобів ППО – 107 (+2) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4),
  • крилатих ракет – 153 (+9),
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 648 (+14) од,
  • спеціальної техніки – 65 (+0).

 

Нагадаємо, у Міноборони заявили про те, що в Росії вичерпується ресурс для ведення війни. Оборонне відомство вважає, що росіяни самі не впевнені, що вони робитимуть найближчим часом, а тому орієнтуються по ситуації та обирають найефективніші варіанти дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також