Навчання у Великій Британії пройдуть 10 000 українських військових. Перша група вже прибула, – Бен Воллес

Зокрема, українців вчитимуть роботі зі зброєю та першій медичній допомозі на полі бою.

У Великій Британії пройдуть навчання 10 000 українських військовослужбовців. Ці тренування входять до програми військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Перша група українських захисників уже прибула. Навчання проходитимуть на полігонах Північно-Східного, Південно-Західного і Південно-Східного регіонів, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Тренерами будуть підрозділи 11 бригади допомоги Сил безпеки – бригади британської армії, яка призначена для підготовки та допомоги іноземним силам.

"Ці українські військові пройдуть курси, засновані на базовій підготовці Великої Британії. Це включає в себе навчання володіння зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", – повідомив Воллес.

Він додав, що Британія прагне збільшити масштаб і частоту курсів віповідно до вимог України. Лондон також обговорює з міжнародними партнерами варіанти розширення участі в навчальній програмі.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Велика Британія відновила призупинені через повномасштабне вторгнення Росії тренування українських військових. Британці навчали колег з України роботі зі озброєнням, зокрема й новою броньованою технікою.

Британські військові тренують українців із 2014 – року першого вторгнення Росії у Крим і Схід. У лютому 2022 навчання було припинене, нібито щоб РФ не сприйняла це за втручання країни НАТО.