Судна побудовані на верфях у польському Щецині у 60-70 роках минулого століття.

На базу до Севастополя повернулися обидві плавучі майстерні зі складу 205-го загону управління допоміжного флоту Чорноморського флоту Росії.

Про це пише Радіо Свобода.

Так, зранку 5 липня до Севастопольської бухти зайшло судно ПМ-138 і за 20 хвилин за допомогою буксирів пришвартувалося біля причалу в Сухарній бухті.

Близько полудня судно ПМ-56 за допомогою буксирів пришвартувалося біля Мінної стінки у Південній бухті.

У складі Чорноморського флоту є дві плавучі майстерні проєкту 304, побудовані на верфях у польському Щецині. Введені в дію: ПМ-138 – у 1969 році, ПМ-56 – у 1973 році.

Офіційних повідомлень, які завдання виконували плавучі майстерні поза Севастополем, не було.

Фото: krymr.org

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр” з можливим одночасним сумарним залпом до 20 ракет.