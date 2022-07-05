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За добу в Києві перевірили 35 фаст-фудів, - Держпродспоживслужба

Майже на половину з них склали протоколи.

За добу в Києві перевірили 35 фаст-фудів, - Держпродспоживслужба
Фото: Пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві

 За сьогодні 5 липня, в Києві проведено моніторинг 35 фаст-фудів у Печерскому, Оболонському, Шевченківському, Святошинському та Дніпровському районах.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Повідомляється, що в результаті перевірок було складено 17 протоколів. З них 9 було складено ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Підкреслюється, що рейди закладами швидкого громадського харчування Києва триватимуть і надалі. 

Нагадаємо, з 21 червня у Києві обстежують усі ятки, ярмарки та агропромислові ринки на дотримання правил безпечності та якості харчових продуктів.

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