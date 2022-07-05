У Львові потужна злива призвела до зупинки частини електротранспорту.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

У місті через негоду було пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. На декількох вулицях немає електроенергії. Зафіксовано підтоплення на частині улиць.

За інформацією Садового, триває ліквідація наслідків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Роботу громадського транспорту уже відновили.

"Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00. Щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому. Перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди", - наголосив очільник Львова.

Він закликав жителів міста оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на гарячу лінію 15-80.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині блискавка пошкодила міст біля селища Демидів. Вона влучила в опору моста, де було міна, яка здетонувала.

3 липня синоптики попередили про несприятливу погоду в дев'яти областях України.