Окупантам на Луганщині нікуди подіти своїх поранених - лікарні переповнені, - Гайдай

Російські загарбники несуть великі втрати в боях на Луганщині.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Втрати у них достатньо великі. Тому що відтягують деякі батальйонно-тактичні групи, просто їх виводять, щоби поповнити склад. Велика кількість втрат, і поранених теж. Багатьох поранених вони не довозять, бо лікарні переповнені, морги переповнені", - розповів очільник області.

Запеклі бої точаться на околицях Луганщини в бік Лисичанська. Сюди рашисти кинули всі свої сили і резерви, зазначив Гайдай. Також вони намагаються постійно будувати переправи, щоб перекидати ще більшу кількість техніки.

"Ми бачимо, що техніка застаріла. Тим не менше, її багато. Зрозуміло, що розконсервовану техніку дістали, навіть не Т-64, а Т-62", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, у Міноборони нині повідомили, що наразі основні зусилля окупанти зосередили на бойових діях у Донецькій і Луганській областях, утриманні сухопутного коридору з Кримом, блокуванні північно-західної частини Чорного моря. Інтенсивні обстріли на лінії зіткнення на Донеччині і Луганщині тривають.