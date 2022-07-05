Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
​Військовозобов'язаним та резервістам для виїзду в іншу область потрібен дозвіл військкомату, – Генштаб ЗСУ
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Дмитро Кулеба: «Якщо всі знали, що Київ будуть бомбити ракетами, то можна було продати нам кілька додаткових систем ППО?»
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Заарештовано активи українського банку і компанії, що спонсорували агресію Росії
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Київські митники вилучили бронежилетів на 3 млн гривень
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Мережа 1XBet отримала ліцензію в Україні, попри російських кінцевих бенефіціарів, – розслідування РЕБ і InformNapalm
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
Заяви полонених бійців з Азовсталі здійснені під тиском, – дружина бійця підрозділу "Ведмеді" Кравцова
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
У тимчасово окупованому Донецьку горять об'єкти залізничної інфраструктури
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупантам на Луганщині нікуди подіти своїх поранених - лікарні переповнені, - Гайдай

Аналогічна ситуація з моргами.

Окупантам на Луганщині нікуди подіти своїх поранених - лікарні переповнені, - Гайдай
Фото: idel-ural.org

Російські загарбники несуть великі втрати в боях на Луганщині.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Втрати у них достатньо великі. Тому що відтягують деякі батальйонно-тактичні групи, просто їх виводять, щоби поповнити склад. Велика кількість втрат, і поранених теж. Багатьох поранених вони не довозять, бо лікарні переповнені, морги переповнені", - розповів очільник області.

Запеклі бої точаться на околицях Луганщини в бік Лисичанська. Сюди рашисти кинули всі свої сили і резерви, зазначив Гайдай. Також вони намагаються постійно будувати переправи, щоб перекидати ще більшу кількість техніки.

"Ми бачимо, що техніка застаріла. Тим не менше, її багато. Зрозуміло, що розконсервовану техніку дістали, навіть не Т-64, а Т-62", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, у Міноборони нині повідомили, що наразі основні зусилля окупанти зосередили на бойових діях у Донецькій і Луганській областях, утриманні сухопутного коридору з Кримом, блокуванні північно-західної частини Чорного моря. Інтенсивні обстріли на лінії зіткнення на Донеччині і Луганщині тривають.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також