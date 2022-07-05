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Росія намагалася обстріляти ракетами Одещину, але ППО збила ворожі цілі, - Марченко

Об'єктом обстрілів була портова інфраструктура.

Росія намагалася обстріляти ракетами Одещину, але ППО збила ворожі цілі, - Марченко
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Сьогодні вдень Росія намагалася завдати ракетного удару по Одещині.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

Об'єктом обстрілів була портова інфраструктура. Однак підрозділ протиповітряної оборони зміг збити ворожі ракети.

В оперативному командуванні "Південь" додали, що "з використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська". 

Загалом вдалося збити над морем три російські ракети.

Влада Одещини вкотре закликала жителів і гостей не відвідувати пляжі через загрозу обстрілів.

"Варто пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних мешканців. І великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними", - підкреслив керівник Одеської ОВА.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала жителя Одещини, який збирав дані для російських ракетних ударів по області.

3 липня рашисти випустили по Одещині одну ракету. Вона поцілила в господарчу будівлю прибережної зони бази відпочинку.

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