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Понад 21 тисяча осіб зголосилася через Telegram-бот надати прихисток дітям, - Герасимчук

Більш ніж тисяча вже пройшла спеціальне навчання й готова прийняти дитину, яка під час війни залишилась без піклування дорослих.

Понад 21 тисяча осіб зголосилася через Telegram-бот надати прихисток дітям, - Герасимчук
Фото: Владислав Содель

Через Telegram-бот @dytyna_ne_sama_bot надійшло більш ніж 21 тисяча заявок від охочих прийняти дітей, які під час війни залишилась без піклування дорослих.

Про це у своєму Facebook повідомила секретар робочої групи при Офісі Президента щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарія Герасимчук.

"Понад 1 000 українців пройшли спеціальне навчання та готові прийняти у свою сім’ю дитину, яка з різних причин під час війни залишилась без піклування дорослих. Це родини, які пройшли усі етапи відбору в рамках програми "Дитина не сама", та успішно завершили підготовку", - розповіла Герасимчук.

Вона додала, що така велика кількість охочих "дає надію на те, що ми зможемо подолати сирітство в Україні".

"Зрозуміло, що частина з цих заявок може бути результатом швидкоплинного пориву, але це важливий крок до суспільного розуміння, що дитина має зростати в сім'ї, а не в інституції", - зауважила секретар робочої групи при Офісі Президента.

Нагадаємо, в Україні з’явиться реєстр психологів, що вміють працювати з постраждалими від насильства дітьми.

У червні за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в країну повернули 44 дитини, які окупанти незаконно вивезли на тимчасово окуповані території та до РФ.

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