Залужний прокоментував порядок виїзду військовозобовʼязаних за межі районів і областей

Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував правила виїзду військовозобовʼязаних та призовників за межі районів і областей.

У фейсбуці він наголосив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося.

"Шановні громадяни – призовники та військовозобов’язані! Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", – написав він.

Ознайомитись із порядком надання дозволу на виїзд можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб оприлюднив розʼяснення, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти можуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату.

Це вказано в нормі закону "Про військовий обов’язок і військову службу”, який діє з 1992 року".

Норма фактично мала діяти з дня впровадження воєнного стану, тобто 24 лютого 2022.