Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео, як "байрактари" допомогли росіянам втекти з острова Зміїний.

Про це Залужний написав у Facebook.

"Учора своїми бомбардувальниками русня хотіла знищити усе майно, що залишилось на острові, однак трохи промахнулись. Тоді наші ЗСУ вирішили "жестом доброй волі" знищити усе, що залишилось після окупантів на острові. Ми «допомогли» окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там «русскім духом» не пахне", – написав Залужний.

Як уточнив Залужний, ударами "байрактарів" були знищені РСЗВ "Торнадо", паливозаправник, три одиниці автотранспорту, склади боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, острів Зміїний було окуповано 24 лютого. У червні українські збройні сили повідомили, що почали на острові спецоперацію. Оборонці послідовно знищували ворожу техніку, зокрема ракетно-гарматні комплекси, а 30 червня головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що ворожі війська покинули острів.

Кремль не вигадав нічого кращого, аніж назвати втечу з острова жестом доброї волі, вчиненим через завершення там "спецоперації".

Попри заяви про "добру волю", росіяни 1 липня кинули на Зміїний заборонені фосфорні снаряди.