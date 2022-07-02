В Україні посилили блокпости через загрозу проникнення ДРГ з Білорусі, - Єнін

Є інформація про можливі провокації.

В Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Liga.net.

За його словами, противник активно поширює дезінформацію про сухопутний наступ військ Білорусі на Україну, проте українська та іноземні розвідки повідомляють про відсутність ознак формування ударних угруповань у Білорусі.

"Проте у нас є інформація про можливі провокації, щоб остаточно втягнути Білорусь у війну проти України, можливе проникнення диверсійних груп, тому правоохоронці посилили блокпости", — сказав Єнін.

Він зазначив, що минулого тижня на блокпостах виявили понад 200 підозрілих осіб та дві диверсійні групи.

Нагадаємо, що у Білорусі продовжили терміни мобілізаційних навчань і заборонили виїзд лікарів за кордон.

За даними української розвідки, у Білорусі на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів місцевих збройних сил. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.