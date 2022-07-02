Білоруси продовжили терміни мобілізаційних навчань і заборонили виїзд лікарів за кордон, – Генштаб ЗСУ

Розпочалася 129 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському і Поліському напрямках білоруські збройні сили продовжили терміни мобілізаційного навчання до 9 липня.

Попередніми термінами були 22 червня – 1 липня. Військкомати Гомельської області продовжують вручати повістки, а лікарям заборонили виїзд за межі країни. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

На Сіверському напрямку для прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях РФ противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ.

Позицій сил оборони в прикордонних районах Сумської і Чернігівської областей обстріляли з артилерії. З метою порушення системи управління та зв’язку українських військових ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області.

На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Росіяни також вели обстріли з артилерії в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне.

Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього ворог вів наступ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів у районі населеного пункту Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту російської федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї.

"Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна – небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", – підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Білорусі на кордоні з Україною перебувають сім батальйонів місцевих збройних сил. Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.