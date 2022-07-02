Інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови не підтвердилася.

Станом на 2 липня у полоні росіян перебуває вісім міських та сільських голів. З них шестеро – представники місцевої влади Херсонщини.

Про це повідомили в Асоціації міст України.

У полоні агресора перебувають:

Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова,

Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова,

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова,

Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова,

Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова,

Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова,

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова,

Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.

“На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася”, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці та,швидше за все, ФСБ. Його арешт пов'язують із відмовою міського голови співпрацювати зокупаційною владою.