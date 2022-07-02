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У полоні росіян зараз перебуває вісім міських та сільських голів

Інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови не підтвердилася.

Станом на 2 липня у полоні росіян перебуває вісім міських та сільських голів. З них шестеро – представники місцевої влади Херсонщини.

Про це повідомили в Асоціації міст України.

У полоні агресора перебувають:

  • Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова,
  • Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова,
  • Олександр Бабич – Голопристанський міський голова,
  • Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова,
  • Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова,
  • Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова,
  • Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова,
  • Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.

“На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася”, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці та,швидше за все, ФСБ. Його арешт пов'язують із відмовою міського голови співпрацювати зокупаційною владою.

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