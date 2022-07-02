Станом на 2 липня у полоні росіян перебуває вісім міських та сільських голів. З них шестеро – представники місцевої влади Херсонщини.
Про це повідомили в Асоціації міст України.
У полоні агресора перебувають:
- Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова,
- Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова,
- Олександр Бабич – Голопристанський міський голова,
- Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова,
- Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова,
- Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова,
- Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова,
- Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова.
“На жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася”, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали озброєні росгвардійці та,швидше за все, ФСБ. Його арешт пов'язують із відмовою міського голови співпрацювати зокупаційною владою.