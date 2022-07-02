У кожному районі Львова створять штаб оборони, – Садовий

У Львівській міській раді обговорили план оборони міста у разі ескалації з боку Білорусі.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

“Ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність. Сьогодні зібрав оперативну нараду за участі військового та цивільного керівництва Львова для того, щоб розуміти, як ми будемо діяти на випадок ескалації з боку Білорусі”, – йдеться у повідомленні.

Під час наради керівники проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. “Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення”, – зазначив Садовий.

У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Наразі їх не будуть переводити на цілодобове чергування, але це рішення може змінитись у будь-який момент.

Також у Львові можуть сформувати резервніх добровольчі батальйони з працівників міської ради та комунальних підприємств.

“Продовжуємо формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання. Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу”, – додав Садовий.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних силах України повідомили, що білоруси продовжили терміни мобілізаційних навчань і заборонили виїзд лікарів за кордон.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що в Україні посилили режим контролю на блокпостах через загрозу проникненнядиверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі.