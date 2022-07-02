Росія скоїла проти культурної спадщини України більше 400 злочинів

Наразі злочини росіян проти культурної спадщини зафіксовані на території 13 областей України та в Києві.

Станом на 1 липня РФ скоїла проти культурної спадщини України 407 злочинів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він повідомив, що найбільше пошкоджень об’єктів культурної спадщини та інфраструктури у сфері культури зафіксовано на Харківщині – 97 епізодів. На Донеччині задокументовано 93 злочини, з них 62 – в Маріуполі. Ще 76 епізодів зафіксовано в Київській області.

“Відомо про повну руйнацію 10 об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині”, - розповів Ткаченко.

Міністр також зазначив, що росіянами в Україні пошкоджено 125 об’єктів культурної спадщини.

Наразі пошкоджено 101 об’єкт цінної історичної забудови, але найбільше постраждали релігійні споруди - окупанти знищили чи пошкодили 145 релігійних споруд.

З них 51 – перебуває на обліку, як пам’ятка історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова.

Олександр Ткаченко підкреслив, що розслідування Amnesty International дійшло висновку, що російські військові свідомо завдали удару по Драматичному театру в Маріуполі. В організації закликали Міжнародний кримінальний суд та всі інші організації, хто має юрисдикцію щодо злочинів, скоєних під час цього конфлікту, розслідувати цей напад як військовий злочин.

Українцям запропонували долучитися до процесу фіксування злочинів росіян проти культурної спадщини України за допомогою національної платформи culturecrimes.mkip.gov.ua, але при цьому слід пам'ятати про особисту безпеку.

Нагадаємо, пошкоджені росіянами об’єкти культурної спадщини в Україні документують за допомогою 3D-сканерів. За спільною оцінкою Міністерства економіки та Київської школи економіки (KSE), станом на 8 червня загальна сума прямих збитків для економіки України від пошкодження та руйнування культурних обʼєктів унаслідок повномасштабної війни становить приблизно 270 мільйонів доларів.