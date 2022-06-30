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У Софії Київській пройдуть фортепіанні концерти сучасної музики

50% від продажу квитків піде на гуманітарні потреби родин переселенців.

У Софії Київській пройдуть фортепіанні концерти сучасної музики
Фото: Дом Майстер Клас

Культурний центр "Дом Майстер Клас" запускає низку фортепіанних вечорів у залі "Хлібня" Національного заповідника «Софія Київська». Про це повідомила пресслужба культурного центру.

«Практично всі музиканти, запрошені до проєкту, з початку війни залишалися в Києві і проживали разом зі столицею її воєнне життя. Безумовно їм є чим поділитися зі слухачами», - зазначають організатори.

 У програмі Фортепіанних концертів у Хлібні:

2 липня. Шуман / Сильвестров / Безбородько

Роберт Шуман. Dichterliebe (Любов поета). Цикл пісень на вірші Генріха Гейне

Валентин Сильвестров. Пісені (вірші І. Франка, Т. Шевченка, П. Тичини)

Олег Безбородько. Сонет №43 (на слова В. Шекспіра). A cradle song (на слова В. Блейка)

Виконують: Інна Галатенко (сопрано), Олег Безбородько (фортепіано)

9 липня. XX століття: Поміж часом, простором та тишею

Олів’є Мессіан (1908-1992). «Голубка» з «Прелюдій» для фортепіано (1928-29)

Жан Франсе (1912-1997). «5 портретів юних дівчат» (1936)

Джон Кейдж (1912-1992). «В пейзажі» (1948)

Тору Такеміцу (1930-1996). «Ескіз дошового дерева ІІ» (Пам’яті Олів’є Мессіана) (1992)

Геннадій Сасько (1946). Цикл п’єс «Відгомін століть» (Стародавній Київ) (1982)

Джон Піттс (1976). Фантазія №1 («Годинниковий механізм 5/4»)(1993)

Виконує Станіслав Гумінюк (фортепіано)

16 липня. Kyiv Piano Duo

Ф.Ліст. Мазепа

Й.Брамс. Німецький Реквієм

(Оригінальні авторські версії для фортепіано в 4 руки)

Виконують: Олександра Зайцева (фортепіано), Дмитро Таванець (фортепіано)

Квитки можна придбати в касі Національного заповідника «Софія Київська» або он-лайн. 50% коштів від вартості кожного квитка будуть передані вимушеним переселенцям, що зараз перебувають у Київській області, на гуманітарні потреби.

Фото: Дом Майстер Клас

Крім цього, у "Хлібні" проходить персональна виставка художниці Зінаїди Кубар (ZINAIDA) "Рушникові полотна", на якій буде представлено авторські рушники, зроблені в різних техніках.

Нагадаємо, 29 червня Kyiv Symphony Orchestra виступив для президентів усіх країн NATO на саміті в Мадриді. Оркестр виконав твори українських композиторів Максима Березовського та Мирослава Скорика.

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