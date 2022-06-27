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Жадан отримав німецьку Премію Миру

Письменник отримає нагороду восени.

Жадан отримав німецьку Премію Миру
Фото: culture.pl

Український письменник та музикант Сергій Жадан отримає німецьку Премію Миру восени, на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook письменник Сергій Жадан

“Дякую німецьким книговидавцям та книгорозповсюджувачам за цьогорічну Премію Миру. Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна”, - написав Жадан. 

Він додав, що Україна потребує зброї, але інформаційна підтримка також потрібна, щоб перемогти у війні та захистити своє майбутнє.

“Нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу. Величезна подяка всім за солідарність!”, - підсумував Жадан.

Як вказано на сайті премії, нагородження відбудеться 23 жовтня.

Зазначимо, раніше лауреатами премії ставали Герман Гессе, Астрід Ліндгрен та Вацлав Гавел.

Нагадаємо, український поет та письменник Сергій Жадан отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за "Інтернат". Йому та перекладачам присудили премію у розмірі 20 тисяч євро.

Крім того, український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став Людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

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